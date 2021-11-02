وزيرة التضامن أمام النواب: نسعى للاستفادة من خبرات وطاقات المسنين

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المسنين لهم طاقة كبيرة وخبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم على أنهم مرضى أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد.





جاء ذلك خلال مشاركة القباج فى مناقشات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذى تم إعداده اتساقاً مع مواد الدستور المصرى 2014، والذى قدمته الحكومة بحضور ممثلى وزارات التربية والتعليم، والداخلية، والصحة، والاتصالات والسياحة، والعدل، والمالية، والتخطيط، والثقافة، والطيران المدنى، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وممثل عن البنك المركزى.

وقالت وزيرة التضامن إن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مسن بنسبة 7.1% من إجمالى السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.

وأضافت القباج أن الدولة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، وسيعمل القانون على توفير خط ساخن للإبلاغ عن أى مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها فى الحصول على كافة الخدمات المقدمة له.