عبدالغفار: ربط مستشفيات الصحة والتعليم العالى لتسهيل تقديم الخدمة للمريض

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وضع خطة لميكنة وربط خدمات مستشفيات الصحة بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن سهول وسرعة تحديد المكان المناسب لعلاج الحالات الطارئة بمجرد طلب الخدمة.





جاء ذلك فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة استماع ومناقشة "مشروع قانون المسئولية الطبية"، والتى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم. وأضاف "عبدالغفار" أن ميكنة جميع المستشفيات الحكومية وربطها إلكترونيا، سيسهل عملية تحويل المريض بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وسيخفف من معاناة المرضى وأسرهم فى الانتقال من محافظة لأخرى بحثا عن خدمة طبية أفضل.

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