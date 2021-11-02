ياسمين فؤاد تبحث مع وزير الصناعة الأسترالى التعاون فى الطاقات الصديقة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بأنجوس تايلور إم بى، وزير الصناعة والطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالى، لبحث سبل دعم التعاون فى مجال الطاقات الصديقة للبيئة بالمشروعات الصناعية، وذلك على هامش اللقاءات الثنائية التى تعقدها مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة.





وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة منخفضة السعر ومنخفضة الكربون، وخاصة فى صناعات الحديد والصلب، والألومونيوم، والهيدروجين، والطاقات الجديدة والمتجددة لدعم حماية البيئة، والتصدى لآثار التغيرات المناخية الناتج عن تلك الصناعات.

وأشارت خلال اللقاء إلى أن مصر على الرغم أنها من الدول المنخفضة فى إصدار الانبعاثات، إلا أنها تسعى بتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية البيئة ووضع معايير الاستدامة والمعايير البيئية فى قلب العملية التنموية، والقطاعات الوطنية كافة.

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات تقلل من آثار تغير المناخ، بالتعاون مع كل الهيئات والوزارات الحكومية ومنها مشروع بنبان بمحافظة أسوان، ومزارع الرياح بالزعفرانة، كذلك الاتجاه نحو زيادة استخدام الخلايا الفوتوفولتية فى الاستخدامات المنزلية، كما تتجه مصر إلى تنفيذ القطار الكهربائى للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ووسط البلد، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الكهربائية التى سيتم استخدامها فى النقل الجماعى، علاوة على مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتحويل السيارات من العمل بالوقود الأخفورى إلى العمل بالغاز الطبيعى المضغوط وسيتم دعمها من البنك المركزى، ووزارة المالية، ولتشجيع المواطنين للتحويل إلى الغاز الطبيعى المضغوط، وهى خطوة فى طريق تحقيق نظام النقل الكهربائى كذلك هناك مشروعات دعم استخدام الدراجات.

وذكرت وزيرة البيئة أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم تقديم عروض من 90 شركة وتم اختيار 53 شركة فقط، بينما تم اختيار 20 شركة فقط لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال برنامج التغذية بالتعريفة الكهربائية.

وقالت فؤاد إن مصر فى مجال التكيف تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع تبطين الترع، والذى يهدف إلى تنفيذ 20 ألف كم بحلول عام 2024، مما يعظم الاستفادة من المياه مع تقليل البخر، كذلك مشروع محطة معالجة الصرف الصحى فى بحر البقر وسيتم استخدام المياه المعالج فى رى الأراضى، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البحيرات والتى تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجى والحفاظ على النظم البيئية فى البحيرات، والاتجاه نحو استخدام تكنولجيا تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

كما تناول الاجتماع عدد من المجالات التى يمكن من خلالها دعم التعاون بين البلدين ومنها مشروعات تحويل مخلفات الماشية إلى طاقة البيوجاز كذلك مشروع التوسع بالخلايا الفوتوفولتية ومشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، علاوة على دعم التعاون فى مجال بناء القدرات فى مجال نقل التكنولوجيا وخاصة فيما يخص احتياجات القارة الافريقية مع التركيز على التكنولوجيا قليلة التكلفة .

وأكد السيد أنجوس تايلور إم بى، وزير الصناعة والطاقة الأسترالى، أن أستراليا تركز على التكنولوجيا قليلة للتكلفة ودعم توطنيها لحماية البيئة، وقد اتفق الطرفان على ضرورة عمل اجتماع افتراضى بعد قمة جلاسجو لتناول المبادرات بمزيد من التفاصيل.