النشرة المرورية: كثافات بالأوتوستراد .. وأحمد عرابى بديلا عن محور صفط

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده والوزارة، كما ظهرت كثافات بمنطقة جناكليس ومنطقة 14 مايو، وطالب باستخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية من غرب إلى شرق الإسكندرية لسحب الكثافات من الكورنيش والمناطق الداخلية.

وأوضح أن الأحجام المرورية انحسرت فى محافظة الدقهلية بشارع المشاية وتقاطعه مع بورسعيد، ووجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وأوضح أن محافظة القليوبية ظهرت بها الكثافات بميدان المؤسسة، كما ظهرت بعض الأحجام بمحافظة أسيوط فى محور 23 يوليو والمتجه إلى كوبرى الهلالى، وبالنسبة لباقى المحافظات تعمل بشكل مرضى.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة الأوتوستراد والكنيسة والمنيب للمتجه إلى مناطق البساتين ودار السلام".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة عند مطلع محور صفط، وطالب باستخدام محور أحمد عرابى فى المهندسين كما ظهرت كثافات بشارع مراد، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وشهدت محافظة القاهرة كثافات مرورية عالية انحسرت أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو، وطالب باستخدام استخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل"، وطالب بسلوك كورنيش النيل بديلًا عن الأوتوستراد بسبب ظهور أحجام مرورية عند منطقة الزهراء، وطالب بتجنب كوبرى الحدائق واستخدام نفق أحمد سعيد وشارع لطفى السيد.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.