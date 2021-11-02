/659428/أحمد-مقلد-بالموافقة-على-اتفاقية-منتدى-غاز-المتوسط-مصر-أصبحت-دولة-المقر-لأهم-منتدى-للغاز-في-العالم

قال النائب أحمد النائب مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه منذ اليوم أصبحت جمهورية مصر العربية دولة المقر لأهم منتدى للغاز في العالم، وهو منتدى غاز المتوسط، وأصبحت لتلك المنظمة الشخصية الاعتبارية الدولية، كجزء من القانون الدولي المعمول به في العالم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد مقلد بشأن منتدى غاز المتوسط

منتدى غاز المتوسط

ووجه النائب أحمد مقلد،عضومجلس النواب، تحية إجلال للقوات المسلحة التي حمت أمن مصر في الطاقة والمياة وغيرها، وأكد موافقتة على الاتفاقية.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

وتختص لجنة الطاقة والبيئة، بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

كما تشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، و-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.