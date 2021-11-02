شيكابالا يستعد بقوة داخل تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة الأهلي بالدوري

/659430/شيكابالا-يستعد-بقوة-داخل-تدريبات-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-الأهلي-بالدوري

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت تقسيمة اللاعبين تألقا كبيرا للرباعي: محمود عبد الرازق شيكابالا، يوسف أوباما، أيمن حفني، وسيف الدين الجزيري لاعبو الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة القمة الـ 123 مع النادي الأهلي، الجمعة القادمة، في لقاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

معسكر الزمالك بالإمارات:

ووقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عقدا مع إحدى شركات التسويق لإستضافة القلعة البيضاء، في معسكر بالإمارات خلال الفترة من ١ إلى ٩ يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

مباريات الزمالك الودية:

وتتخلل المعسكر ٣ مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.

تفاصيل معسكر الزمالك بالإمارات

وقال محمود حسام لقناة "صدى البلد: "وقعنا العقود مع الزمالك وتم التأكيد رسميا على مواجهة بانزل السويسري في الخامس من يناير وبعد ذلك بثلاثة أيام ضد أندرلخت".

وواصل "المباراتان ستقامان في ملعب نادي الشارقة الرياضي وهناك اتفاق على إقامة مباراة ثالثة في الثالث من شهر يناير كذلك".

وأكمل "المباريات ستقام خلال فترة المسابقات المحلية في أوروبا ولحسن الحظ ستتواجد تلك الأندية بكامل نجومهم وهم من أندية المستوى الأول في أوروبا ويشاركون بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "سيتواجد درع الدوري كذلك لإقامة احتفالية بتتويج الزمالك به مع جماهيره".

واختتم: "هناك أكثر من اختيار مثل فينورد الهولندي والهلال السوداني عرضنا عليه التواجد وكذلك ننتظر قرار نادي الشارقة بالتواجد في ظل انتظاره لجدول الدور الثاني من الدوري الإماراتي".