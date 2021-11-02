/659431/محمود-الخطيب-يستمع-لرؤية-المرشحين-لانتخابات-الأهلي

استمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم لرؤية بعض المرشحين في انتخابات اتحاد ألعاب القوى والمقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص بعض المرشحين في انتخابات اتحاد ألعاب القوى على زيارة الأهلي عصر اليوم الثلاثاء، على رأسهم الدكتور فتحي ندا المرشح على منصب الرئيس، وعلى منصب العضوية كل من أحمد حسن وكرم زيدان وطارق عمارة وخالد الكنج، وذلك من أجل طرح أفكارهم وبرامجهم على إدارة الأهلي.

محمود الخطيب

ويقوم الكابتن محمود الخطيب بعرض تلك الأفكار والرؤى والبرامج الخاصة بالمرشحين في انتخابات اتحاد ألعاب القوى على مجلس إدارة النادي، لاتخاذ القرار الذي يدعم اللعبة ويسهم في تطويرها.

وفد الطائرة

وضم الوفد كلا من المهندس ياسر قمر، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، والكابتن أحمد عبد الدايم المرشح على منصب نائب الرئيس، وعمرو مخلوف المرشح على منصب أمين الصندوق، وكلا من عايدة إسماعيل واللواء خالد أبو المعاطي والدكتور وائل قنديل والعميد محمد فرج والدكتور يوسف حسن وحاتم شعلان المرشحين على منصب العضوية.

وجاء اللقاء في حضور الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. وسوف يقوم الكابتن محمود الخطيب بعرض الرؤية التي تم شرحها على مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب بشأن الترشيحات التي سيدعمها الأهلي في الانتخابات بما يخدم المصلحة العامة للعبة.

تنس الأرضي

واستمع رئيس الأهلي لرؤية المرشحين حول لعبة التنس الأرضي ومسابقاتها والعمل على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأفاض الشافعي ورفاقه في شرح كافة الأمور، والرد على الاستفسارات التي طرحها الكابتن محمود الخطيب، الذي سيقوم برفع كل هذه المعطيات للعرض على مجلس الإدارة قبل تحديد موقف النادي بما يخدم مصلحة اللعبة قبل انعقاد الجمعية العمومية للتنس الأرضي والمحدد لها ٥ نوفمبر الجاري.