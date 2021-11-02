/659432/حيرة-في-الأهلي-بسبب-محمد-الشناوي-وعلي-لطفي-قبل-القمة

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في حيرة بسبب محمد الشناوي وعلي لطفي، فهل يدفع بمحمد الشناوي العائد من الإصابة مؤخراً أم يستمر علي لطفي في حراسة مرمى الفريق، بعدما خاض أول لقائين بالدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن موسيماني يفضل مشاركة علي لطفي، مع عدم المجازفة بالشناوي أمام الزمالك، مع إعطاء الثقة للأول بأنه يعتمد عليه ويثق في قدراته.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي في اللقاء الماضي، بهدف نظيف أحرزه محمد شريف عقب نزوله، في لقاء كان صعب على المارد الأحمر بسبب تكتل لاعبي البنك وتنفيذهم لتعليمات خالد جلال بشكل متقن، مما صعب الأمر على كتيبة موسيماني.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي جاء بالمركز الثاني وبيراميدز الثالث الذي لديهم نفس رصيد النقاط.

أزمات كهربا وجع في رأس موسيماني قبل القمة

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني معسكراً مغلقاً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام.

وحدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي المنتظر تحديدا منذ اللقاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

محمد الشناوي

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.

ويعد كهربا ليس الخيار الأساسي لموسيماني خلال مشوارة مع الأهلي، وحتى في بعض الأحيان لا يشاركه كبديل، ربما يرجع ذلك إلى العلاقة الغير مستقرة بينهم، أوعد أقتناع المدرب بإمكانياته الفنية.

يعتمد الفريق في الفترة الحالية على بيرسي تاو وميكيسوني بشكل أساسي في مركز الجناح، وشارك حسين الشحات بديلا في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في لإشارة لإبتعاد كهربا عن تشكيلة الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط بفارق الأهادف عن الزمالك، الذي يأتي بالمركز الثاني، مما سيشهد لقاء حماسي بين الفريقين، وكلاً منهم يلعب من أجل الفو وأقتناص الثلاث نقاط.