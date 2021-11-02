/659434/وزيرة-التعاون-الدولى-تتحدث-عن-صدمة-التضخم--وتؤكد-الحرب-بين-أمريكا-والصين-على-التجارة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن نسبة التضخم بلغت اقل من 6 فى المائة فى مصر، مشيرة إلى أن الحرب القائمة بين الصين وامريكا على التجارة والصدارة الاقتصادية، نتج عنها ما يعرف بحماية المنتجات أو الحماية التجارية.

دوت الخليج الحرب بين امريكا والصين ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن بعض الدول أصبحت تضع شروط حمائية على التجارة الدولية على منتجاتها أتر على التجارة، إضافة الي دخول روسيا هذه الحرب فيما يتعلق بالغاز الطبيعي وتاثيرها على اسعار المنتجات المصدرة لأوروبا. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الدول تحاول التعافي من جائحة فيروس كورونا، إضافة غل ى أنها وضعت على كاهلها التغير المناخي والتحول الاخضر، مؤكدة ان هناك درجات متفاوته بين الدولة فى تصدير للانبعثات الاختلاف بين النمو يتسبب فى انواع الضغت على الصادرات والاستثمارات.

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