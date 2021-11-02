/659435/أشرف-بن-شرقي-لغز-الزمالك-أمام-الأهلي-قبل-القمة

يعاني المغربي أشرف بن شرقي من هبوط في المستوى بالأونه الأخيرة مع الزمالك، وتحديداً خلال أول جولتين بالدوري العام الذي أظهر خلالهم إضاعته للفرص السهلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتمد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على بن شرقي بشكل أساسي في الفريق، بالرغم عن أبتعادة عن مستواه المعهود، ولكن يعتبره من أهم اللاعبين داخل صفوف القلعة البيضاء.

ويعد الدولي المغربي علامة أستفهام أمام الأهلي، حيث شارك أمامهم مع الزمالك في 6 مباريات بواقع 3 في الدوري ومبارتين بالسوبر المصري ولقاء في أفريقيا، ولم يستطيع هز شباك الفريق الأحمر في أي منهم.

وفي سياق أخر تحدث قائد الزمالك شيكابالا في تصريحات أمس بأن الزمالك يتدرب بكل قوة ومستعدون لمباراة الأهلي، ولا ينقص الفريق أي شئ حتى في ظل غيابة، وأنهم يأملون في إسعاد الجماهير البيضاء والفوز بجميع البطولات بالموسم الجديد.

وفاز الزمالك في أول جولتين بالدوري امام إنبي وطلائع الجيش، بنفس النتيجة بهدفين لزيزو وعمر السعيد في اللقائين، ليحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف النادي الأهلي الذي يعتلي الصدراة بفارق الأهداف، ويقع بيراميدز خلفهم بالمركز الثالث بنفس عدد نقاط.

حيرة في الأهلي بسبب محمد الشناوي وعلي لطفي قبل القمة

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.

ويقع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في حيرة بسبب محمد الشناوي وعلي لطفي، فهل يدفع بمحمد الشناوي العائد من الإصابة مؤخراً أم يستمر علي لطفي في حراسة مرمى الفريق، بعدما خاض أول لقائين بالدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي.

أشرف بن شرقي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن موسيماني يفضل مشاركة علي لطفي، مع عدم المجازفة بالشناوي أمام الزمالك، مع إعطاء الثقة للأول بأنه يعتمد عليه ويثق في قدراته.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي في اللقاء الماضي، بهدف نظيف أحرزه محمد شريف عقب نزوله، في لقاء كان صعب على المارد الأحمر بسبب تكتل لاعبي البنك وتنفيذهم لتعليمات خالد جلال بشكل متقن، مما صعب الأمر على كتيبة موسيماني.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي جاء بالمركز الثاني وبيراميدز الثالث الذي لديهم نفس رصيد النقاط.