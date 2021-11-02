/659436/السيطرة-على-حريق-داخل-محل-أحذية-في-القليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق شب بمحل أحذية، بميدان المحطة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون وقوع خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج حريق داخل محل أحذية ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بإندلاع حريق داخل محل أحذية بميدان المحطة بدائرة قسم أول بنها. وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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