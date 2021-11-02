دلال عبد العزيز تحضر العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» بهذه الطريقة

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حرص صناع فيلم «فرق خبرة» على حضور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز العرض الخاص للعمل الذي إنطلق مساء أمس الإثنين بحضور نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

دوت الخليج يرصد حضور دلال عبد العزيز العرض الخاص لفيلم فرق خبرة

قدم صناع فيلم «فرق خبرة» لفتة إنسانية في بداية عرضه الفيلم بإهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تشارك في الفيلم، كما حرص أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

من جانبه تستعد دور العرض السينمائية لإستقبال أحدث أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز اذ من المقرر طرحه بداية من يوم 3 نوفمبر المقبل أي يوم الأربعاء المقبل.

وروج الفنان محمد الشرنوبي للعمل من خلال نشر صورة من إحدى البوسترات الدعائية للفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "استعدوا! فيلم #فرق_خبرة بعد 3 أيام في جميع دور العرض ٣/١١".

قصة وأبطال فيلم فرق خبرة

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولت “فرق خبرة” النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.

بوستر فيلم فرق خبرة يحمل صورة دلال عبد العزيز

وأعاد فيلم «فرق خبرة» الذي يخوض بطولته كلا من النجمين الشابين محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لترسم الإبتسامة على قلوب الجمهور من جديد، اذ ظهر البوستر الرسمي للفيلم أيضا الذي نشره الشرنوبي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حاملا لصورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بجانب لقطات جمعت الشرنوبي بهدى المفتي من داخل العمل، وعلق الشرنوبي على العمل مشوقا الجمهور: “لماذ أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا”.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.