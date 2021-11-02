الأهلي يفوز على المرج ودياً بهدفين مقابل هدف.. تفاصيل

/659440/الأهلي-يفوز-على-المرج-وديا-بهدفين-مقابل-هدف-تفاصيل

تمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز على المرج، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز هدفي الأهلي محمود كهربا خلال أحداث الشوط الأول، والهدف الثاني جاء عن طريق حسام حسن.

وتعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك مساء الجمعة المقبل.

ولم يشارك محمد الشناوي خلال أحداث المباراة وذلك تزيد الشكوك حول مشاركتة خلال المباراة القادمة أمام الزمالك.

وقدم بدلاء الأهلي مباراة قوية للغاية لسعي بيتسو موسيماني تجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة الزمالك مساء الجمعة المقبل.

أزمات كهربا وجع في رأس موسيماني قبل القمة

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني معسكراً مغلقاً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام.

وحدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي المنتظر تحديدا منذ اللقاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

الأهلي والمرج

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.

ويعد كهربا ليس الخيار الأساسي لموسيماني خلال مشوارة مع الأهلي، وحتى في بعض الأحيان لا يشاركه كبديل، ربما يرجع ذلك إلى العلاقة الغير مستقرة بينهم، أوعد أقتناع المدرب بإمكانياته الفنية.

يعتمد الفريق في الفترة الحالية على بيرسي تاو وميكيسوني بشكل أساسي في مركز الجناح، وشارك حسين الشحات بديلا في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في لإشارة لإبتعاد كهربا عن تشكيلة الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط بفارق الأهادف عن الزمالك، الذي يأتي بالمركز الثاني، مما سيشهد لقاء حماسي بين الفريقين، وكلاً منهم يلعب من أجل الفو وأقتناص الثلاث نقاط.