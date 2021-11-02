/659442/أمريكا-تتدخل-وتتوعد-إثيوبيا-بعقوبات-رادعة-بسبب-انتهاكات-تيجراي

من جديد اشتعلت الأجواء فى إقليم تيجراي، حيث أكد مسؤلون بالإدارة الأمريكية، أنه لن يكون بإمكان إثيوبيا الوصول إلى برنامج تجارى أمريكي، وذلك بسبب الانتهاكات التى حدثت فى ملف حقوق الإنسان.

دوت الخليج

أمريكا تتدخل فى أزمة إقليم تيجراي

ووفقًا لما أشارت إليه شبكة cnn، فقد أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قرر أن أثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي.

يلزم التنوية إلى أن البرنامج التجاري الأمريكي، يمنح الدول الأفريقية الواقعة فى جنوب الصحراء دخولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية، وهو تم الإشارة إليه بشأنه أن إثيوبيا قد يتم منعها من الدخول.

أمريكا تتدخل.. وتتوعد إثيوبيا بعقوبات رادعة بسبب انتهاكات تيجراي

هذا ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بتوجيه عددًا من القرارات التى تتعلق بتوقيع عقوبات صارمة على الجانب الإثيوبي فى هذا الشأن، خاصة هؤلاء المتورطين فى جرايم حرب.

كما أن مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية قد حث السلطة الإثيوبية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بشأن الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التى تحدث فى إقليم تيجراي.