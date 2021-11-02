«كنت واحشنا»..أحمد حاتم وأشرف عبد الباقي يحتفلون بزيارة لطفي لبيب بموقع التصوير

/659443/كنت-واحشناأحمد-حاتم-وأشرف-عبد-الباقي-يحتفلون-بزيارة-لطفي-لبيب-بموقع-التصوير

احتفل عدد من نجوم الفن برؤية الفنان القدير لطفي لبيب بموقع التصوير، من خلال مجموعة صور جمعتهم بالفنان، كان على رأس هؤلاء الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان أحمد حاتم.

دوت الخليج يرصد احتفال النجوم بالفنان لطفي لبيب

نشر أحمد حاتم صورة في أحضان لطفي لبيب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “كنت واحشنا جداً يا استاذ لطفي، زودت قيمتنا بزيارتك دي”.

فيما كتب أشرف عبد الباقي هو الأخر: “نورنا إمبارح فى التصوير عمنا لطفى لبيب و كان من أحلى الأيام”

دور أشرف عبد الباقي يشارك مسلسل «أنا وهي»

هذا وكشف الفنان أشرف عبد الباقي خلال لايف بثه عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن مشاركته بمسلسل «أنا وهي» الذي يخوض بطولته كلا من الفنان أحمد حاتم بجانب الفنانة هنا الزاهد.

ويقدم أشرف عبد الباقي خلال العمل شخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين، ومن المقرر أن يبدأ الفنان تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.

في حين أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» منذ فترة ليست بالطويلة، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.