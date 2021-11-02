تشكيل تشيلسي بقيادة حكيم زياش أمام مالمو بدوري الأبطال

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أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل البلوز أمام مالمو في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويدخل الدولي المغربي حكيم زياش لقاء اليوم في التشكيل الأساسي للفريق، في صفوف تشيلسي بعد غيابه عن التشكيل في الفترة السابقة مع البلوز.
تشكيل تشيلسي أمام مالمو:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – روديجير – تشيلويل.
الوسط: كريستنسين – جورجينو – كانتي – أزبيليكويتا.
الهجوم: ماسون ماونت – كاي هافيرتز.
يأمل تشيلسي في خطف الثلاث نقاط، للعبور إلى الدور المقبل، وتخطي يوفنتوس متصدر المجموعة بـ 9 نقاط، وذلك للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.
موقف الفريقين في ترتيب المجموعة:
ولم بفز مالمو بأي مباراة في دور المجموعات، حيث خسر من يوفنتوس، وتشيلسي، وزينيت سانت بطرسبورغ.
يحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتزيل مالمو ترتيب المجموعة بلا نقاط، ويتصدر يوفينتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، وزينيت سانت بطرسبورغ في المركز الثالت برصيد 3 نقاط.
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