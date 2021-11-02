/659446/نيبلة-عبيد-فخورة-بإنتمائي-لحي-شبرا-السبب-في-حبي-للفن

شاركت الفنانة نبيلة عبيد صورة أرفق عليها مجموعة صور لعدد كم الفنانين كبار، مكتوب عليها “عظماء شبرا” والتي كانت هي من بينهم، لتعطيها الفرصة في استعادة ذكرياتها مع بلد منشأها “حي شبرا”.

دوت الخليج يرصد ذكريات نبيلة عبيد مع حي شبرا

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “دائما ما كنت أفتخر بانتمائي لحى شبرا العريق وإنى تربيت ونشأت وفتحت عينى على الدنيا بين معالمها وشوارعها والسينمات التى كانت تزدهر بها وتقدم أحلى الأفلام التى نمت وفتحت مداركى على حب الفن”.

وتابعت: “وما أسعدنى مؤخرا هذه الصورة التى وصلتنى من الصديقة يوستينا مجدى والتى تصدرت مدخل أحد المقاهي الكبيرة فيها وتحمل صور لأهم النجوم الذين خرجوا من شبرا تحت عنوان عظماء شبرا، شكرا لأهالي شبرا الطيبين وشكر خاص ليوستينا الجميله، مساكم ورد”.

نبيلة عبيد تهنأ جورج قرداحي

هذا وهنأت الفنانة القديرة نبيلة عبيد صديقها الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة دولة الرئيس نجيب.

ونشرت عبيد صورة للفنان جورج قرداحي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “مبروك للصديق العزيز الأعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرا للأعلام في حكومة لبنان الجديده برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي ....ابارك للاشقاء في لبنان ولادة الحكومه الجديده نحو الأستقرار”.

وتابعت عبيد: “مبروك معالي الوزير جورج قرداحي”.