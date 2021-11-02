كذلك تم الانتهاء من الاستعلام عن كامل المتقدمين للإعلان التاسع، وتم تسليمهم وحداتهم وجارى حاليا تسليم المحولين من الإعلان التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر.
وبالنسبة للمتقدمين للاعلان العاشر، بدء تسليم وحدات الحاجزين قبل موعده المحدد فى كراسة الشروط بثلاث أشهر، وجارى استكمال مراحل التسليم تباعا مع الانتهاء من مراحل الاستعلام، على أن يتم تسليم كافة الحاجزين خلال فترة بين 15 إلى 18 شهرا، بدءا من يوليو 2021.
وتم الانتهاء من الاستعلام عن حوالى 30 ألف حاجز فى الإعلان العاشر من إجمالى 180 ألف حاجز، ويتم الانتهاء شهريا من الاستعلام عن عدد بين 15 إلى 20 ألف ملف.
ويتضمن تحويل ملفات الحاجزين للاستعلام فى مدن العاشر من رمضان والسادات وبدر وحدائق العاصمة، إذ هناك ٥١٤٨ وحدة بهذه المدن جاهزة للتسليم.
ولم يبدأ بعد الاستعلام للحاجزين فى الإعلان العاشر مدينة 15 مايو.
وتبقى من المتقدمين للإعلان العاشر الحاجزين فى مدينة العبور الجديدة، بدأت إجراءات الاستعلام عن ملفاتهم خلال الشهر الجارى، إذ هناك ٢٨٦٤ جاهزة للتسليم لمستحقيها منذ أغسطس الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكان: بدء الاستعلام عن حاجزى وحدات الإعلان الثامن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.