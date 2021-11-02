الإسكان: بدء الاستعلام عن حاجزى وحدات الإعلان الثامن

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى تصريحات لـ"دوت الخليج" أن المتقدمين للإعلان الثامن تم الانتهاء بالكامل من الاستعلام عنهم.





كذلك تم الانتهاء من الاستعلام عن كامل المتقدمين للإعلان التاسع، وتم تسليمهم وحداتهم وجارى حاليا تسليم المحولين من الإعلان التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر.

وبالنسبة للمتقدمين للاعلان العاشر، بدء تسليم وحدات الحاجزين قبل موعده المحدد فى كراسة الشروط بثلاث أشهر، وجارى استكمال مراحل التسليم تباعا مع الانتهاء من مراحل الاستعلام، على أن يتم تسليم كافة الحاجزين خلال فترة بين 15 إلى 18 شهرا، بدءا من يوليو 2021.

وتم الانتهاء من الاستعلام عن حوالى 30 ألف حاجز فى الإعلان العاشر من إجمالى 180 ألف حاجز، ويتم الانتهاء شهريا من الاستعلام عن عدد بين 15 إلى 20 ألف ملف.

ويتضمن تحويل ملفات الحاجزين للاستعلام فى مدن العاشر من رمضان والسادات وبدر وحدائق العاصمة، إذ هناك ٥١٤٨ وحدة بهذه المدن جاهزة للتسليم.

ولم يبدأ بعد الاستعلام للحاجزين فى الإعلان العاشر مدينة 15 مايو.

وتبقى من المتقدمين للإعلان العاشر الحاجزين فى مدينة العبور الجديدة، بدأت إجراءات الاستعلام عن ملفاتهم خلال الشهر الجارى، إذ هناك ٢٨٦٤ جاهزة للتسليم لمستحقيها منذ أغسطس الماضى.