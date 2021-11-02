حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين أثناء فترة العروض والتخفيضات

جدة - نرمين السيد - وأهاب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن، والالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى القانون.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التأكد من طبيعة السلع وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، بالإضافة إلى التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

كما طالب المستهلكين بالحرص على طلب فاتورة الشراء حتى فى فترة "العروض"، والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.