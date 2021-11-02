فيديو وصور.. محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذى بمحور الفريق كمال عامر

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة أشار المحافظ بأن المشروع يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة ويعد إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والمحاور بالجيزة.

وأضاف المحافظ بأن المحور سيحقق تطور ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى والجارى تنفيذه من خلال الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وثمن المحافظ الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق السيولة للحركة المرورية والعمل على فتح محاور جديدة بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال عددا من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء فى إنشاء موقف حضارى نموذجى يستوعب سيارات السرفيس ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة، وأرض اللواء إلى الطريق الأبيض، ومن أرض اللواء إلى شارع السودان ومترو البحوث "

كما وجه حى العجوزة بضرورة تطوير كوبرى مشاه الأليزيه لعبور المواطنين من شارع السودان إلى أرض اللواء فى حرم آمن.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة، والمهندس محمود منصور ممثل جهاز التعمير بوزارة الإسكان ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.