الإعلان الثامن.. موعد الاستعلام عن حاجزى بورسعيد وشرق بورسعيد وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، عن موعد الاستعلام عن حاجزى وحدات مدينة بورسعيد وشرق بورسعيد وكفر الشيخ.





وقالت عبد الحميد إن المتقدمين للإعلان الثامن تم الانتهاء بالكامل من الاستعلام عنهم، باستثناء الحاجزين فى مدينة بورسعيد وشرق بورسعيد، سيتم البدء فى الاستعلام عنهم مع بداية العام الجديد، ولا يزال المتقدمين طبقا لشروط الإعلان الثامن فى محافظة كفر الشيخ، جارى دراسة توفير وحدات سكنية لعدد يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف حاجز.



يذكر أنه تم الانتهاء من الاستعلام عن كامل المتقدمين للإعلان التاسع، وتم تسليمهم وحداتهم وجارى حاليا تسليم المحولين من الإعلان التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر.