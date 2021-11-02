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الإعلان الثامن.. موعد الاستعلام عن حاجزى بورسعيد وشرق بورسعيد وكفر الشيخ

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أحمد عبد الحافظ 2021-11-02 18:56 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، عن موعد الاستعلام عن حاجزى وحدات مدينة بورسعيد وشرق بورسعيد وكفر الشيخ.

وقالت عبد الحميد إن المتقدمين للإعلان الثامن تم الانتهاء بالكامل من الاستعلام عنهم، باستثناء الحاجزين فى مدينة بورسعيد وشرق بورسعيد، سيتم البدء فى الاستعلام عنهم مع بداية العام الجديد، ولا يزال المتقدمين طبقا لشروط الإعلان الثامن فى محافظة كفر الشيخ، جارى دراسة توفير وحدات سكنية لعدد يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف حاجز.


يذكر أنه تم الانتهاء من الاستعلام عن كامل المتقدمين للإعلان التاسع، وتم تسليمهم وحداتهم وجارى حاليا تسليم المحولين من الإعلان التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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