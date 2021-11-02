وقالت عبد الحميد إن المتقدمين للإعلان الثامن تم الانتهاء بالكامل من الاستعلام عنهم، باستثناء الحاجزين فى مدينة بورسعيد وشرق بورسعيد، سيتم البدء فى الاستعلام عنهم مع بداية العام الجديد، ولا يزال المتقدمين طبقا لشروط الإعلان الثامن فى محافظة كفر الشيخ، جارى دراسة توفير وحدات سكنية لعدد يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف حاجز.
يذكر أنه تم الانتهاء من الاستعلام عن كامل المتقدمين للإعلان التاسع، وتم تسليمهم وحداتهم وجارى حاليا تسليم المحولين من الإعلان التاسع للعاشر بمدينة 6 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلان الثامن.. موعد الاستعلام عن حاجزى بورسعيد وشرق بورسعيد وكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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