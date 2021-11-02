زراعة البرلمان تشكل لجنة مصغرة لمتابعة ملف الأسمدة

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك من أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف الأسمدة، ومتابعة مع التنفيذيين توريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة، وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدى للسوق السوداء.





وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الأسمدة :" هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعى لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسؤولين بالحل أمام اللجنة". وأكد الحصرى أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى حالة انعقاد، خصوصًا وأن الإنتاج يفوق الاحتياجات بشكل كبير ومن ثم المشكلة تكمن فى عدم التزام الشركات بتوزيع الحصة المنصوص عليها ألا وهى 55% من إنتاج هذه الشركات، متابعا:" الشركة التى لن تلتزم بتوريد الحصص المطلوبة منها يجب أن تُمنع من التصدير للخارج لأن اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع".

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