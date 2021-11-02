صحة القاهرة: جراحات دقيقة ونادرة للأطفال والمبتسرين فى مستشفى المنيرة

جدة - نرمين السيد - نجح قسم جراحة الأطفال بمستشفى المنيرة العام فى الوصول بمعدلات الأداء بعد مرور عام فقط على افتتاح القسم لمعدل مرضى قارب على 500 حالة، أغلبها لاقى نجاحًا مبهرا، خصوصًا فى نسب النجاح الخاصة بعمليات جراحية للأطفال المبتسرين، كما يتم متابعة الأطفال ما بعد الجراحة لفترات طويلة للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.





شمل الفريق الطبى الدكتور أيمن البغدادى، أستاذ جراحة الأطفال جامعة عين شمس، والدكتور هانى إمبابى زميل جراحة الأطفال بهيئة المستشفيات، والمعاهد التعليمية، بمشاركة أخصائيى التخدير الدكتور طارق حسام، والدكتور كريم مخيمر.

وقال الدكتور محمد عزيز، مدير عام مستشفى المنيرة العام، إن المستشفى نجحت فى إجراء جراحة لحالة طفلة فى عمر 6 أشهر، لديها عيب خلقى وهو شق بسقف الحلق، والتى تعد من العمليات الدقيقة جدا والمتقدمة، حيث تم عمل إصلاح للشق، وتأتى نسب نجاح القسم فى مثل هذا النوع من الجراحات مرتفعة جدا.

وأضاف مدير عام المستشفى أن القسم أجرى تركيب قسطرة وريدية مركزية عن طريق السونار، وهى من التقنيات المتقدمة وهى استخدام السونار لتركيب قسطرة لطفل، والتى من شأنها تقليل المحاولات والتأكد من مجرى القسطرة، كذلك تقليل حدوث مضاعفات تركيب القسطرة مثل النزيف ونتائجها ممتازة.

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد، نائب المدير العام، أن المستشفى نجحت فى إجراء جراحة عيوب خلقية جاءت بعيب خلقى يسمى "sacrococcygeal teratoma"، أو ورم عجزى عصعصى وهو تورم كبير أسفل الظهر يظهر فى الأطفال حديثى الولادة، تم استئصاله من تلك المنطقة الحساسة، وترقيع المكان بجزء من الأنسجة المحيطة، فى إطار تطوير الخدمات بالمستشفى، واستكمالا للنجاح الذى بدأ فى أغسطس 2020، بافتتاح قسم جراحة الأطفال والمبتسرين فى المستشفى.

وذكر الدكتور كريم أحمد سلام، وكيل مديرية القاهرة للطب العلاجى، أنه يجرى التجهيز فى الوقت الحالى لتكرار هذه التجربة فى المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتوفير فرص أكبر بأماكن أكثر تجرى فيها مثل هذه الجراحات الدقيقة، كما تسعى المديرية إلى تطوير كل أقسام مستشفيات المديرية.

فيما، وجه الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الطب العلاجى، كل الدعم اللازم لاستمرار النجاح الذى قدمه قسم جراحة الأطفال بالمنيرة العام، ويساند بكل قوة تكرار التجربة فى غيرها من المستشفيات.