/659453/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يعود-إلى-أرض-الوطن-بعد-المشاركة-في-قمة-المناخ-بجلاسجو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسجو.

دوت الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل أرض الوطن

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد خلال الأيام الماضية، قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسجو، منها لقاءات مع رئيس الوزراء البريطاني، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخلال كملته بفعاليات القمة، أكد الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة يجب عليها تقديم 100 مليون دولار سنويًا لتمويل المناخ في الدول النامية.

كما أشار إلى أنها بالرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة، وما يترتب عليها من آثار أقتصادية واجتماعية وسياسية".

وألمح إلى أن القارة الإفريقية، تعد نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به امكانياتها والدعم المتاح لها، ومن ثم تدعوا مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ إتفاق باريس نظرًا لحجم التحديات التى تواجهها.