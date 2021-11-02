/659460/أبرز-أخبار-العالم-وحدات-من-الجيش-الاثيوبي-تقطع-اتصالاتها-مع-وزارة-الدفاع-وترفض-الأوامر-وبريطانيا-تمهل-فرنسا-48-ساعة-لسحب-تهديداتها-حول-نزاع-الصيد

أبرز أخبار العالم: وحدات من الجيش الوطني الاثيوبي تقطع اتصالاتها مع وزارة الدفاع وترفض الأوامر.. وبريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة لسحب تهديداتها حول «نزاع الصيد».

دوت الخليج

أهم الأحداث العالمية

نرصد فى التقرير التالي أهم الأحداث العالمية الجارية بشأن التحركات العسكرية والإقليمية فى عدد من الدول الشقيقة:-

- بولندا تحشد قواتها على حدود بيلاروسيا

- رغم تعهده كتابيا امام الأمم المتحدة بعدم الترشح "الدبيبة" يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

- بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان.

- قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون يتوجه إلى الولايات المتحدة بحثا عن دعم الجيش اللبناني وتطويره.

- ممثل الأمم المتحدة يواصل وساطته في السودان: لقاء مع حمدوك للبحث في "سبل المضي قدماً

مطالب حمدوك للجيش السوداني

4 مطالب من حمدوك للجيش السوداني لإنهاء الأزمة : - العودة إلى الوضع الراهن كنقطة انطلاق - إعادة هيكلة المجلس السيادي - منح رئيس الوزراء السلطة والاستقلالية لتشكيل حكومة تكنوقراط - توسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر للقوى السودانية

كما نشير إلى تصريحا ‏الرئيس بايدن بشأن الرد على إيران، حيث قال:” سنرد على تصرفات ‎إيران ضد مصالحنا بما في ذلك باستخدام طائرات مسيرة”.

‏أردوغان: طلبت من بايدن إعادة المبالغ التي دفعناها لبرنامج المقاتلات F35 أو منحنا F16 كبديل وذلك خلال اجتماعهم على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) فى إيطاليا.

‏اصابة المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي بفيروس كورونا