/659437/بسبب-التنمر---ضبط-شابين-صورا-شاب-من-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-عاريا-بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، لغز تداول فيديو عبر موقع «تيك توك» لشابين صورا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عاريا تحت تهديد السلاح في القاهرة، وتم القبض على المتهمين.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية لغز تداول فيديو عبر موقع «تيك توك» لشابين صورا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

مقطع فيديو عبر «تيك توك»

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر «تيك توك» يتضمن اصطحاب شخصين لآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه «بنطاله» كرهاً عنه، والتعدي عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض في القاهرة.

وبإجراء التحريات اللازمة التي قادها المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية، أمكن تحديد الضحية أحد الأشخاص «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤال شقيقه اتهم شخصين مقيمان بدائرة القسم بإرتكاب الواقعة.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من القبض عليهم، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة، ويحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه.

واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التنمر على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.