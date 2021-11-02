/659447/قفزت-من-400-الف-الي-80-مليون-جنيه--شباب-النواب-تتهم-مسؤلين-سابقين-باهدار-المال-العام-في-الصالة-المغطاة-باستاد-الاسكندرية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالي لنادي المنيا .

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مراكز شباب المنيا

وقال النائب ابو العباس فرحات مقدم طلب احاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، ان الاغلاق تم منذ ما يقرب من 10 اعوام الامر الذى ادى الى ضرر بالرياضة والرياضيين، خاصة انها هى الصالة الام وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالاسكندرية، وليس من المعقول ان تترك كل هذة الفترة .

واكد ان استاد الاسكندرية من اقدم الاستادات الافريقية واستقبل العديد من الدورات الاولمبية، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الملف.

اهدار المال العام

من جانبه انتقد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، غلق صالة أستاذ الاسكندرية طوال هذة المدة، مؤكدا أن المسؤلين السابقين الذين تقاعسوا في افتتاح القاعة منذ عام 2004 يجب محاسبتهم بتهمة اهدار المال العام .

وأشار الي ان الاشكالية الكبري أن غلق الصالة طوال تلك المدة ادي الي القضاء علي العديد من المواهب الرياضية في الالعاب الرياضية الجماعية المختلفة ، لافتا الي أن محافظ الاسكندرية والادارة الحالية تسعي جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها .

الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية

من جانبه قال الدكتور احمد جمال نائب محافظ الاسكندرية انه سيتم الدراسة مع كلا من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على اعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، وهو ما طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الاخيرة للاسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة .

من جانبه قال مدير استاد الاسكندرية بان تكلفة اعمال تطوير الصالة يصل الي ما يقرب من 80 مليون جنيها على الرغم من ان تكلفة اعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 الف فقط وهو الامر الذي علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك اهدار كبير للمال العام .

واوضح الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بتعاون كلا من وزارة التخيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة الواردة فى تقرير الزيارة الميدانية بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 3 الى 6 ابريل 202

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة ا المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن سرعة دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا، مشيرا الى ان فريق كرة القدم بنادى ملوى الرياضى صعد للدورى الممتاز به ويحتاج مبلغ مليون جنيه .

واضاف ان امكانيات النادى ضعيفة جدا ولا يوجد اى موارد للنادى، مطالبا بدعم النادى لاستكمال مسيرته فى الدورى الممتاز به، وكذلد دعم مراكز الشباب بقرية ملوى بادوات رياضية وتنجيل وانارة كلا من ملاعب مراكز شباب( مركز شباب البياضة- مركز شباب قلندول).

واكد مسئولي وزارة الشباب ، أن الوزارة لا تتاخر عن اى مطالب تعود بالنفع العام على الشباب، وقامت بدعم النادى بمبلغ 55 الف جنيه دفعة اولى بتاريخ 14/9/2020 وتم دعم النادى بمبلغ 55 الف جنيه دفعة ثانية بتاريخ 13/4/2021 كما تم دعم النادى بمبلغ 50 الف جنيه دعما اضافيا بتاريخ 17/1/2021 .

واضاف مسئول الوزارة انه تم ايضا تم دعم النادى بمبلغ 50 الف جنيه دعما اضافيا بتاريخ 6/5/2021 وانه سيتم دعم النادى بمبلغ 100 الف جنيها دعما اضافيا وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بخلاف الدعم الاساسى من وزارة الشباب والرياضة للنادى ومقدر 190 الف جنيها وجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة، اما فيما يخص مراكز الشباب فاكد على ان المراكز المذكورة مدرجة بخطة العام المالى 2021/2022.