/659448/أحمد-فتحي-يشيد-بكلمة-الرئيس-السيسي-في-قمة-المناخ-مصر-لها-دور-محوري-في-قضايا-تغير-المناخ

أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ببريطانيا.

دوت الخليج يرصد تعليق احمد فتحي بشأن مشاركة السيسي فى قمة جلاسجو

قمة جلاسجو

وأضاف فتحي في بيان له اليوم، أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ، موضحا أن العالم يواجه أزمة مناخية ولابد من التحرك لحلها في أسرع وقت ممكن .

تغيير المناخ

وأشار إلي أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ، بالإضافة إلي أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في سبيل التغيير الجذري لمشكلات تغيير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمها في شتى المجالات.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، على هامش قمة "جلاسجو" استهدفت تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.