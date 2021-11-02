/659449/فاطمة-سليم-مصر-قامت-بمجهودات-كبيرة-لمواجهة-أضرار-تغير-المناخ

ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ببريطانيا.

دوت الخليج يرصد تعليق فاطمة سليم على مشاركة السيسي فى قمة جلاسجو

قمة جلاسجو

وأضاف سليم، في بيان لها اليوم، أن مشاركة مصر في هذه القمة يؤكد أن مصر قامت بمجهودات كبيرة لمواجهة أضرار تغير المناخ، وكانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار سندات خضراء ووجهتها للمشروعات البيئية والمناخية.

قمة المناخ

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن كلمة الرئيس السيسى على هامش قمة المناخ كانت هامة للغاية لأنها تناولت أبرزت بوضوح ما تعانيه المنطقة والدول النامية ، حيث أنها ركزت على المشروعات القومية التي قامت بها مصر لمواجهة آثار التغير المناخي، المتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف.