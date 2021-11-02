«عيدك في الجنة»..مدحت العدل يحتفل بذكرى ميلاد شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة

/659450/عيدك-في-الجنةمدحت-العدل-يحتفل-بذكرى-ميلاد-شقيقه-الراحل-بكلمات-مؤثرة

حرص السيناريست مدحت العدل على إحياء ذكرى ميلاد شقيقه الراحل الفنان سامي العدل، من خلال رسالة رومانسية وجهها له حملت في ثناياه بعد الكلمات المؤثرة، داعيا له بالرحمة والمغفرلة.

دوت الخليج يرصد رسالة مدحت الهدل لشقيقه سامي العدل في عيد ميلاده

نشر مدحت العدل صورة جمعته بشقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “عيدك في الجنة يا حبيبي..الله يرحمك”.

ويصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل الذي اشتهر بصوت مميز، وقدم العديد من الاعمال الهامة في الدراما والسينما.

بدأ الفنان سامي العدل التمثيل فى أوائل السبعينيات بعدما انتهى من مرحلة الثانوية العامة، قرر التقديم فى اختبارات المعهد العالى للفنون المسرحية، وبالفعل تم قبوله، وبدأ فى دراسة الفن، وبدأت رحلته مع التمثيل خلال فيلم "كلمة شرف" أمام الراحل فريد شوقى عام 1972، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل "السمان والخريف"، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية.

معلومات حول الفنان سامي العدل

تزوج الفنان سامي العدل ثلاث مرات، الأولى من الفنانة عفاف رشاد ولم يمكث هذا الزواج طويلًا، والثانية من الفنانة نادية شكرى وأنجب منها ابنته رشا، أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة ماجدة نور الدين التى أنجب منها أبنائه أحمد وخالد.

ورحل سامى العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاما في المركز الطبي العالمى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، وشيعت جنازته من من مسجد آل رشدان بمدينة نصر وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربى.