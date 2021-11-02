ريهام حجاج عن مذبحة الإسماعلية: «التكنولجيا السبب..موتت انسانيتنا»

/659452/ريهام-حجاج-عن-مذبحة-الإسماعلية-التكنولجيا-السببموتت-انسانيتنا

حرصت الفنانة ريهام حجاج على إبداء رأيها حول حادث مذبحة الإسماعلية الذي شغل الراي العام في الساعات القليلة الماضية، معربة عن استيائها من موقع الأشخاص بالشوارع وقت حدوث الواقعة في إشارة منها أن السبب في هذا كله هي “التكنولوجيا”.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة ريهام حجاج على مذبحة الإسماعلية

وكتبت الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية “ستوري” على موقع انستجرام: “جريمة الإسماعيلية مش حتكلم كتير علي الفعل الوحشي اللي حصل من حد شوفنا زيه متطرفين ومجانين كتير، أنا اللى مستوقفني بالفعل هو الزمان والمكان، إن ده يحصل في ميدان عام وفي عز الضهر !!!! وقصاد كل الناس دى اللى كانت بتتفرج، والمفزع هو ردود أفعال الناس (رغم أن المصريين معروفين بالشهامة والجدعنة والتدين)”.

وتابعت: “طيب لو قلنا أن ما حدش اتحرك عشان اتفزعوا أو خافوا من المجرم طيب اللي ماسك التليفون بيصور الجريمة وهى بتحصل هو فى إيه ولا فى إيه ؟ جاب منين القدرة علي مسك الموبايل وتصوير المشهد وهو بيحصل …ازاااااي الفكرة أصلا خطرت على باله إزاي بصراحة”.

واختتمت حجاج حديثها: “مذبحة الإسماعيلية هى انعكاس للى وصلناله فى هوس السوشيال ميديا اللى تخلى واحد يهمه أنه يصور اللى بيحصل أكتر ما يهمه إنقاذ الضحية!! للأسف التكنولوچيا على قد ما ادتنا حاجات على قد ما موتت مشاعرنا وانسانيتنا، و لسة بيقولك ميتاڤايرال، إحنا استكفينا تكنولوچيا احنا محتاجين إنسانية وشهامة ومبادئ وطيبة ورحمة وأخلاق و ضمير”.

ريهام حجاج تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية أخرى، قدمت ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى مسلسل "وكل ما نفترق" وشارك فى بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج طارق الجناينى، وتم عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.