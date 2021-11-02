/659454/أحمد-إبراهيم-يوجه-التحية-لنادي-المرج-على-أداءهم-المشرف-رغم-خسارتهم-من-النادي-الأهلي

حضر النائب أحمد علي ابراهيم عضو مجلس النوب، المبارة الودية بين النادي الاهلي ونادي المرجً الرياضي والتي انتهت بنتيجة ٢/١ لصالح النادي الأاهلي.

ووجه أحمد علي ابراهيم تحية تحية للجهاز الفني والاداري ولاعبي نادي المرجً علي الاداء المشرف رغم الهزيمة بهدفين مقابل هدف. و وأحرز هدفي الأهلي محمود كهربا خلال أحداث الشوط الأول، والهدف الثاني جاء عن طريق حسام حسن. وتعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك مساء الجمعة المقبل. ولم يشارك محمد الشناوي خلال أحداث المباراة وذلك تزيد الشكوك حول مشاركتة خلال المباراة القادمة أمام الزمالك. وقدم بدلاء الأهلي مباراة قوية للغاية لسعي بيتسو موسيماني تجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة الزمالك مساء الجمعة المقبل. تمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز على المرج، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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