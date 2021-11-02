/659456/أول-تعليق-من-دنيا-سمير-غانم-بعد-تكريم-أبطال-فرق-خبرة-والدتها

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بنجاح فيلم «فرق خبرة» أحدث أعمال والدتها الراحلة دلال عبد العزيز قبل وافتها، وذلك بعدما انطلق العرض الخاص للفيلم مساء يوم الإثنين المنقضي.

دوت الخليج يرصد تعليق دنيا سمير غانم على تكريم دلال عبد العزيز

ونشرت دنيا سمير غانم صور أبطال فيلم «فرق خبرة» حاملين صورة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.

تكريم دلال عبد العزيز في العرض الخاص لفرق خبرة

وكان قدم صناع فيلم «فرق خبرة» لفتة إنسانية في بداية عرضه الفيلم بإهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تشارك في الفيلم، كما حرص أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

من جانبه تستعد دور العرض السينمائية لإستقبال أحدث أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز اذ من المقرر طرحه بداية من يوم 3 نوفمبر المقبل أي يوم الأربعاء المقبل.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.