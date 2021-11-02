بسبب جبهة تيجراي.. ما هي المزايا المُلغاة من الولايات المتحدة لإثيوبيا

/659457/بسبب-جبهة-تيجراي-ما-هي-المزايا-الملغاة-من-الولايات-المتحدة-لإثيوبيا

قام الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم ، بالإعلان عن إلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا، بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان خلال هجماتها العسكرية على الإقليم، ويأتي ذلك على خلفية مواصلة العنف والاقتتال في إقليم تيغراي،

دوت الخليج

جوة بايدن يطالب بإلغاء التفضيلات الممنوحة لأاديس أبابا

وقام بايدن بطلب إلغاء تلك التفضيلات بالنسبة لأديس أبابا، فضلا عن غينيا ومالي أيضا اللتين شهدتا انقلابا عسكريا في الفترة الماضية.

وبسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أديس ابابا وكوناكري، لاسيما غياب التعددية السياسية في بامكو، اعتزمت الولايات المتحدة الغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا "أجوا" الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم إضافية، وذلك بسبب .

إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص

بحسب ما أوردته شبكة (بلومبيرج) الأمريكية اليوم الثلاثاء ، قام مسئول بارز في الإدارة الأمريكية بتوضيح أن بايدن قال في خطاب موجه إلى الكونجرس: "أقدم إخطارا مسبقا بأنني أعتزم إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا)، وتأتي هذه الخطوة لأن الدول الثلاث لا تفي بالمتطلبات الواردة في المادة 104 من قانون أجوا".