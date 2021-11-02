/659458/مي-رشدي-مشاركة-الرئيس-السيسي-في-قمة-المناج-نظرا-لدور-مصر-الكبير-في-هذا-الملف

أكدت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ببريطانيا نظراً لدور مصر الكبير في هذا الملف خلال السنوات الماضية.

وأضافت رشدي، في بيان لها اليوم، أنمشاركة مصر في قمة المناخ واستضافتها للدورة المقبلة لقمة تغير المناخ الـ27 العام القادم 2022 لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرًا للدور التاريخي والمحوري الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

مي رشدي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة المناج نظراً لدور مصر الكبير في هذا الملف

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في هذه القمة جاءت كاشفة ومعبرة عن الأوضاع التي يعيشها العالم بسبب التغيرات المناخية، كما حرص على إبراز الجهود المصرية التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ.