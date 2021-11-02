نقيب الأطباء: قانون المسئولية الطبية ضرورى لحماية الطبيب والمريض

جدة - نرمين السيد - وأضاف نقيب الأطباء فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشة قانون المسئولية الطبية: "أشكر مجلس النواب واللجنة على مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهى عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".

وتابع نقيب الأطباء: "قيام الطبيب بإجراء علاجى وتم بسببه مضاعفات، فى هذه الحالة من يقرر هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتى تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل فى هذه الحالة لا تطبق على الطبيب عقوبة سالبة للحرية".

وتابع الدكتور حسين خيرى: "نحن هنا نراعى حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة".

ومن جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهنى يحدث فى أى مجال، والخطأ المهنى لا يعنى حبس الطبيب طالما أدى كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب فى اتجاه واحد ونفس الهدف".

وأشار إلى ملاحظات منها أن تبعية اللجنة العليا التى تقرر المسئولية الطبية لا تكون فيها تغول على يد النيابة، قائلا: "الطبيب لا يوجد تمييز بينه وبين المواطنين، والخطأ يجب أن تحدده اللجنة، وإذا أجرم يحبس".

وكان الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.

وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا إلى أن فى بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع أن مشروع القانون، عرّف الخطأ الطبى فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث أن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد فى التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أى إجراء طبى.

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى

وتابع، أن المشروع تضمن اليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.