بحضور وزير المالية وشخصيات عامة.. إقامة أمسية الصداقة المصرية الكورية

جدة - نرمين السيد - وكما يقول المثل "أفضل الأشياء تأتى فى مجموعات صغيرة"، وأيضا لضمان تطبيق سياسات التباعد الاجتماعى، تم استضافة تجمعا صغيرا من حوالى 25 شخصا من الأصدقاء الذين يحظون بصداقة مميزة مع جمهورية كوريا، بما فى ذلك ليس فقط المسؤولين الحكوميين المصريين ورجال الأعمال والمشاهير الرياضيين ولكن أيضا المواطنين المصريين الأعزاء.

وألقى كل منهم قصصا رائعة مع كوريا فى مختلف القطاعات من الفن والتعليم والموسيقى والصحة وحتى التراث الثقافى.

وفى كلمته الترحيبية أكد السفير هونغ، أن التعاون الحكومى مع مصر الذى يتم الآن هو الأفضل على الإطلاق منذ بدايته، والذى امتد مؤخرا، ليشمل الصحة والحكومة الإلكترونية وصناعة الدفاع، وإلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار.

كما صرح لأن السفارة قد بذلت جهودا كثيرة فى مختلف الأنشطة الدبلوماسية العامة، من أجل التقرب للأصدقاء المصريين، على الرغم من عدم توقف حالة الكورونا هذا العام، مع الاعتراف بأهميتها لجعل علاقاتنا مستدامة وموجهة نحو المستقبل.

كما ذكر السفير هونغ أن حدث اليوم له أهمية كبرى، حيث أن هذا العشاء الودى، هو أيضا فرصة رائعة لمشاركة قصص عشرة أصدقاء مصريين، يمثلون صداقة دائمة بين البلدين كخبير فى مختلف المجالات.

كمان انضم أيضا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعشاء العيد الوطنى إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال أعمال آخرين، مثل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والسفيرة أمل سلامة، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وخالد نصير، رئيس مجلس الأعمال الكورى المصرى على سبيل المثال لا الحصر.

كما أشادوا بالعلاقات المتنامية بسرعة بين البلدين وجددوا دعمهم الدؤوب لمزيد من الاستثمارات الكورية فى مصر.

السيد سيف عيسى والسيدة هداية ملاك اللذان فازا بالميداليتين الأولى والثانية، التى أحرزتها مصر فى لعبة التايكوندو فى أولمبياد طوكيو 2020، وهى لعبة قتالية كورية تقليدية، كما استمتعوا أيضا بليلة رائعة لمشاركة قصصهم الجميلة مع كوريا والثقافة الكورية كزوار متكررين إلى كوريا.

كما شارك المدعوون ذوو الأهمية الخاصة لكوريا قصصهم الجميلة حول كيفية تأثير كوريا على حياتهم، وعلى أفكارهم حول العلاقات بين مصر وكوريا، وهم:

فى مجال التعليم:

السيد عزالدين: أول مصرى يدرس فى الخارج فى كوريا عام 1995، والآن أصبح مرشدا سياحيا ومترجما مشهورا جدا فى المجتمع الكورى.

السيدة رحمة مرعى والسيد يحيى عصام: ممثلو الصف عن أقسام اللغة الكورية فى جامعة عين شمس وجامعة أسوان، اللتين تم تأسيسهما فى 2005 و2016، ويلعبون دورا محوريا فى إدخال الدراسات الكورية إلى مصر وتعزيز التفاهم المتبادل بين كوريا ومصر.

فى مجال الصحة:

الدكتور نادر جمال: الأستاذ المشارك بكلية الطب جامعة القاهرة الذى أصبح أول طبيب من المنطقة العربية يفوز بجائزة العالم العربى الشاب بناء على إنجازاته البحثية فى مستشفى أسان بكوريا حيث أشاد به أساتذته لتألقه المتميز.

فى مجال الموسيقى:

د. شادى حنا: عازف التشيلو الرئيسى فى أوركسترا أوبرا القاهرة صاحب العديد من الإنجازات الموسيقية منذ صغره، كما درس أيضا فى كوريا وحصل على شهادة التميز من الجامعة الوطنية الكورية للفنون من خلال وزارة الثقافة والرياضة والسياحة لأدائه المتميز فى مبادرة الشراكة الثقافية فى سيول.

فى مجال الفن:

السيدة نسمة المصلى: الفائزة بالجائزة الكبرى فى "التصوير الفوتوجرافى للأبجدية الكورية" التى استضافها متحف كوريا الوطنى، حيث قدمت حجابا جميلا يحمل نقشا عبارة عن الأبجدية الكورية.

فى مجال التراث الثقافى:

داليا مصطفى: حصلت على درجة الماجستير فى دراسات التراث الثقافى العالمى فى جامعة كونكوك فى كوريا وتشارك الآن فى التعاون الدولى مع كوريا فى قطاع التراث الثقافى.

كما حضر ثلاثة أعضاء من السفراء الرقميين لمصر وكوريا الـ15 من قبل السفارة الكورية فى سبتمبر الماضى، وأصبحوا يشكلوا جزءا هاما من الدبلوماسية العامة للسفارة ليس فقط من خلال تعزيز وعى الشعب المصرى وفهمه للثقافة الكورية والعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا من خلال وسائل التواصل الاجتماعى المتنوعة ولكن أيضا من خلال العمل كمجموعة استشارية للسفارة.