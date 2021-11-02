غداً جولة تفقدية لوزير الطيران المدنى بالصيانة ومركز التدريب

جدة - نرمين السيد - يتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، غدًا الأربعاء، شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى زيارة تشمل ورش عمرة أجزاء ووحدات الطائرات والتى تغطى كافة الطرازات لصيانة وإصلاح وتعمير الطائرات والمحركات.





كما تشمل الجولة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لعرض كافة أنشطة الأكاديمية من حيث الإمكانات والوسائل التعليمية والتى تضمنت أجهزة الطيران التمثيلى السيميليتور، والبرامج والخدمات التدريبية التى تقدمها لعملائها من شركات الطيران العالمية.

هذا وقد افتتح منذ يومين الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الجناح المصرى بمعرض سوق السفر العالمى 2021 WTM والذى انطلقت فاعلياته فى العاصمة البريطانية لندن والذى يستمر حتى غدًا الأربعاء 3 نوفمبر الجارى.

وبحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الحوية.

وقام وزير الطيران يتفقد جناح الشركة الوطنية مصر للطيران والشركات والهيئات المصرية الموجودة بالجناح المصرى المشارك بالمعرض، كما أثنى على التنظيم المشرف والتعاون الواضح بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بالشكل الذى يليق بمكانه مصر على خريطة السياحة والسفر العالمية.

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الطيران تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار فى مجال الطيران المدنى المصرى وزيادة معدل الحركة الجوية الوافدة إلى مصر من بريطانيا وخاصة إلى المطارات المصرية بالمدن السياحية والتى شهدت إقبالا كبيرًا خلال الفترة الماضية من كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر فى أعقاب التحسن والتعافى التدريجى لحركة الطيران حول العالم بصفة عامة بعد البدء فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا.