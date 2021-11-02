مصر تعرب عن تعازيها لجنوب السودان فى ضحايا حادث تحطم طائرة شحن

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازى لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر حادث تحطُم طائرة شحن اليوم عقب إقلاعها من مطار جوبا مما أسفر عن وفاة طاقمها.





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