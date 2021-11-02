الكشف على 51 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 51697 سيدة، منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.





وأوضحت وكيلة الوزارة، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مشيرة إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل. وقالت إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبى للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبى، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص يتكون من أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات، حيث يبلغ عددهم 182 فرقة طبية موزعة على 11 إدارة.

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