قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بدأ من 1 ديسمبر سيتم منع تقديم أية خدمات حكومية لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع: "لا بد من تقديم ما يثبت أنه حصل على الأقل على جرعة واحدة.. وهذا قرار لجنة الأزمات".
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك شهادة ورقية يحصل عليها كل من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مختومة من الجهات المعنية ومدون بها موعد الجرعة الثانية.
ولفت "سعد"، أن مصر لديها ما يكفى من التطعيمات بعدما حصل 25 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و12 مليون تلقوا الجرعتان، وتابع: "لدينا الآن 34 مليون جرعة تمتلكهم مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الوزراء: الحاصلون على جرعة أولى للقاح يتلقون الخدمات الحكومية 1 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.