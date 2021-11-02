تحدث الوزراء: الحاصلون على جرعة أولى للقاح يتلقون الخدمات الحكومية أول 1 ديسمبر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بدأ من 1 ديسمبر سيتم منع تقديم أية خدمات حكومية لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع: "لا بد من تقديم ما يثبت أنه حصل على الأقل على جرعة واحدة.. وهذا قرار لجنة الأزمات".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك شهادة ورقية يحصل عليها كل من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مختومة من الجهات المعنية ومدون بها موعد الجرعة الثانية.

ولفت "سعد"، أن مصر لديها ما يكفى من التطعيمات بعدما حصل 25 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و12 مليون تلقوا الجرعتان، وتابع: "لدينا الآن 34 مليون جرعة تمتلكهم مصر".