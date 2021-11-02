/659461/وزيرة-التعاون-الدولي-باقتصادية-النواب التمويلات-الإنمائية-عززت-جهود-الحكومة-لتنمية-قطاعات-حيوية-ويتم-التأكد-من-الاستغلال-الأمثل-للمواردفيديو-وصور

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية ودفع أجندة التمويل الإنمائي، من خلال الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018\2022"، وتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030، كما تطرقت إلى تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على التمويلات الإنمائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التعاون الدولي باقتصادية النواب: التمويلات الإنمائية عززت جهود الحكومة لتنمية قطاعات حيوية.. ويتم التأكد من الاستغلال الأمثل للموارد«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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