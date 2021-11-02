/659468/أول-رد-مصري-بشأن-تخزين-المواد-الغذائية-فى-الصين

أصدر منتدى رجال الأعمال العرب فى الصين، بيانًا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية حول تخزين المواد الغذائية فى الصين.

دوت الخليج

وقال البيان:” بالإشارة لما يتم تداوله على إثر إصدار وزارة التجارة إعلاناً مفاده دعوة المواطنين لشراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية، وذلك بسبب استغراق بعض المواقع والجهات الإعلامية واسهابها في التكهنات والتحليلات؛ حيث عاودت الوزارة بتصريح آخر يوضح ويدعو إلى عدم الذهاب بعيداً في التفسيرات والتأويلات، وأن ذلك يخص البؤر التي ظهرت بها بعض حالات المصابة بوباء كوفيد-19 وأًغلقت على إثرها خلال اليومين الماضيين.

أول رد مصري بشأن تخزين المواد الغذائية فى الصين

وتباع:” وعليه ينفي منتدى رجال الأعمال العرب في الصين كل تلك الشائعات، بما فيها وجود موجات الشراء والتخزين للمواد الغذائية، ويود أن يطمئن كافة رجال الأعمال والمهتمين والمتابعين للشأن الصيني، كما يدعوا كافة الوسائل الإعلامية إلى التريث والتأكد من المصادر الرسمية”.

هذا وكانت الدولة الصينية قد أعلنت فى وقت لاحق، عوة المواطنين لشراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية.