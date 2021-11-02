/659459/ضبط-3-عناصر-إجرامية-تخصصت في-الاتجار-بالمواد-المخدرة-بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، في ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات

تفاصيل جهود وزارة الداخلية

ورصدت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط عناصر إجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة «برج العرب- أول العامرية- ثان العامرية» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

واستهدفت قوات الأمن أحد العناصر الإجرامية المقيم فى مطروح، فى حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته «300 طربة لمخدر الحشيش».

في اطار جهود وزارة الداخلية تم القبض علي أحد العناصر الإجرامية، له معلومات إجرامية مقيم بمحافظة القليوبية، بعد تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته «40 طربة لمخدر الحشيش».

كما تم القبض علي أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته «250 جرام هيروين»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و400 ألف جنيه.

وفي سياق أخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، مكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر، اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 3 مصانع عشوائية لتصنيع الأسمدة

مصانع عشوائية بنطاق الجيزة

وكشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية بنطاق الجيزة، يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط «3 » مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزةـ والجهات المختصة تم استهدافها، نتج عن جهودها ضبط «3 » مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية «بدون ترخيص» وضبط بداخلهم كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالى «2352 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والاستثمارية المرخصة».