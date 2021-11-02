/659462/السيطرة-على-حريق-نشب-بشقة-سكنية-في-العياط

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في العياط، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحريق نشب بشقة سكنية في العياط

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية، بلاغا يفيد بورود حريق نشب في شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ونجحو في محاصرة النيران لمنع امتدادها، والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر جحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق شب بمحل أحذية، بميدان المحطة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون وقوع خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حريق شب بمحل أحذية

حريق داخل محل أحذية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بإندلاع حريق داخل محل أحذية بميدان المحطة بدائرة قسم أول بنها.

وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيقات.