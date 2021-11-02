/659463/أحمد-أبو-هشيمة-سيتم-توقيع-بروتوكول-بين-مؤسسة-أبو-هشيمة-الخير-ووزارة-الشباب-والرياضة

وجه النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رسالة خاصة إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

دوت الخليج النائب أحمد أبو هشيمة يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب والرياضة وقال أبو هشيمة:” خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضوره اليوم اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ، وعرض ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة. النائب أحمد أبو هشيمة: الزيارة جاءت فى إطار تعزيز التعاون وأشار إلى أن الزيارة جاءت فى إطار تعزيز التعاون قريباً سيتم توقيع بروتوكول بين مؤسسة أبو هشيمة الخير ووزارة الشباب والرياضة لتطوير ٤٠ مركز شباب بمحافظة بني سويف كمرحلة أولى.. دعواتكم دائما بالتوفيق والسداد.

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