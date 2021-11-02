/659465/الإسكندرية-ستغرق-وودعوا-أحبابكم-تصريحات-صادمة-من-رئيس-وزراء-بريطانيا-فى-قمة-المناخ

تصريحات مثيرة فجرها رئيس وزراء، بريطانيا بوريس جونسون، حيث أشار خلال كلمة له بقمة «المناخ» أنه على المواطنين فى المدن الشاطئية أن يودعوها لأنها ستتعرض للغرق بفعل التغيرات المناخية.

دوت الخليج

«الإسكندرية ستغرق وودعوا أحبابكم».. تصريحات صادمة من رئيس وزراء بريطانيا فى قمة المناخ

وخلال كلمته، أشار رئيس وزراء بريطانيا إلى أن هناك مدن بالكامل ستتعرض للغرق تحت موج البحر ومنها مدن ميامي والإسكندرية، وشنجهاي.

ومن المتوقع وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فإن التغيرات المناخية ستتغير، مضيفًا:" يتبقى 4 درجات أخرى وسنقول وداعًا لمدن بأكملها.

تصريحات صادمة من رئيس وزراء بريطانيا

وألقى رئيس وزراء بريطانيا اللوم على الدول المتقدمة، حيث أشار إلى أنه كلما تأخرنا فى تفعيل التدابير المناسبة، ساء الوضع أكثر وكان الثمن باهظًا فى هذا الإطار.

ونال جونسون خلال حديثه مدينة الإسكندرية العريقة التى تعد من أكبر المدن فى مصر، بل وكانت سابقًا هى عاصمة مصر الأولى، وهو الأمر الذى أثار حالة من القلق لدى مجموع المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن قمة كوب 26، التي افتتحت رسميا، يوم الأحد وتستمر حتى 12 نوفمبر، بعد 6 سنوات من توقيع اتفاقية باريس التاريخية من قبل ما يقرب من 200 دولة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية و"متابعة الجهود" لوضع حد للحرارة عند 1.5 درجة مئوية.