خلال اجتماع أشرف صبحي و«الشباب والرياضة» بالشيوخ.. أحمد أبو هشيمة يعلن دعم ٤٠ مركزا للشباب ببني سويف 

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دوت الخليج

أحمد أبو هشيمة يعلن دعم ٤٠ مركزا للشباب ببني سويف

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حضره عدد كبير من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشيوخ ومعاوني وزير الشباب والرياضة.

‏‎بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة بالوزير ومعاونيه الذين حضروا الاجتماع، قبل أن يشير إلى أنه تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تمثل إطارا حاكما لخطط التنمية ومستهدفاتها في بناء المستقبل، إذ دخلت تلك الرؤية حيز التنفيذ العملى من خلال برنامج الحكومة الذى نال ثقة البرلمان في إبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها على وضع مصر على الطريق الصحيح، طريق البناء والتنمية وفق رؤية حملها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلقت من قراءة دقيقة للواقع وتحدياته، ورسم واضح لمسار خريطة الطريق بفكر ومنهجية عمل سليمة.

وزير الشباب والرياضة يوجه الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة

‏‎وأضاف أبو هشيمة، قائلا :«في ضوء تلك الرؤية التي حكمت برنامج عمل الحكومة بمختلف وزارتها، يبرز أمامنا برنامج عمل وزارة الشباب، بما حققته من إنجازات عملية في مختلف مجالات اهتمامها وعلى مختلف مستوياتها التنظيمية والإدارية، خاصة إذا اخذنا في الاعتبار الدور الكبير الذى تلعبه هذه الوزارة في بناء المستقبل، حيث يتركز عملها في بناء الكوادر القادرة على حمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار، ولذلك يتواجد معنا اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرض ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية وخطة عملها خلال الفترة المقبلة».

‏‎ومن جانبه وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على دعمه الدائم للشباب وكذلك ملف الرياضة بشكل عام ودعمه بالحديد تطوير ستاد القاهرة الدولي، كما أثنى على مبادرته لتطوير ٤٠ مركزا للشباب.

‏‎وأكد صبحي أن الوزارة تهتم بالتنشئة الاجتماعية، لفئات التعليم ما قبل الجامعي، وأنهم في الوزارة يهتمون بمرحلة التكوين الأولى والتنشئة التي تخلق الشخصية المتزنة المتكاملة، لأن الشخصية غير المتكاملة تخلق مشاكل مستقبلية للمجتمع كله.

‏‎وأكد الوزير أن فريق عمله يضع خطته للتكامل مع توجهات الدولة المصرية المهتمة بالشباب، مشيرا إلى أنه هناك قطاعان في الوزارة قطاع الشباب وقطاع الرياضة، والرياضة هنا مهمة لتحسين صحة المصريين، ولذلك ام إطلاق العديد من المبادرات الرياضية كدراجتك صحتك وغيرها من المبادرات التي من شأنها تنمية الوعي الرياضي والصحي وتشجيع الشباب على العمل الرياضي والجماعي.

‏‎وفي مجال الأمن القومي، أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تستهدف ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء للقطاعات الشبابية المختلفة.