/659469/بوتشيتينيو-لدينا-فريق-من-الطراز-العالمي-في-تواجد-ليونيل-ميسي-ومبابي

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن جاهزية لاعبيه لمباراة الغد امام لايبزيج الألماني، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل باريس سان جيرمان لقاء الغد وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال اوروبا، برصيد 7 نقاط بفارق نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، افتتح بوتشيتينو الحديث عن كيليان مبابي، وقال: "كيليان مما أراه لا يزال جيدًا، لديه دائما دافع جيد، موقف جيد، تصرف جيد في العمل".

فرصة باريس للتأهل

وأضاف: "لدينا طريقة لعمل الأشياء التي تجعلنا نثق ونعتمد على الجميع، كل اللاعبين مهمون، في أوقات مختلفة من الموسم، يجب أن نكون قادرين على الاعتماد على الجميع، بعد الشخص الأول الذي نعتمد عليه، فهو القائد ولكن أيضًا اللاعبين ذوي الخبرة، في بعض الأحيان سيكون اللاعبون الشباب".

وتابع: "كل مباراة لها خصائصها وتعقيداتها، نريد دائما أن نفعل ما هو أفضل، فينادلوم تحدث أيضًا عن فترة تكيف وضرورة معرفة اللاعبين، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ضد فريق جيد يلعب على أرضه".

ليونيل ميسي

وواصل: "نأمل أن يكون التطور جيدًا وأن يكون ميسي معنا بسرعة، هذا كل ما يمكنني قوله، يوم الأربعاء نعلم أنها مباراة نتحمل فيها مسؤولية تحقيق نتيجة".

وأكد: "المشروع والأفكار لدينا، طريقة تطويرها، نضعها في مكانها الصحيح، نحن بصدد تطوير فريق، هناك عدة مراحل لا أريد الخوض فيها، نحن في مرحلة معينة نحاول تطويرها، الفلسفة والهوية واضحة، هناك عوامل أخرى تلعب دورها، النتائج جيدة وعملية التكيف مع النتائج الجديدة آخذة في التحسن".

أنخيل دي ماريا

وأشار: "تخبرني عن اسم يتألق من تلقاء نفسه في كرة القدم "دي ماريا"، هو هنا منذ ست سنوات، إنه مهم للغاية للفريق، يمكننا دائمًا الاعتماد على لاعبين مثله".

واختتم: "أكرر أن الفرق بحاجة إلى التوازن، وهذه القدرة لجميع اللاعبين على الاستثمار في جميع مراحل اللعبة، وتبقى المجموعة هي الأهم، إذا كان هذا يعمل بشكل مثالي، فستظهر الأفراد بطريقة طبيعية، نواصل العمل على هذا التوازن".